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Парень из Ростова до смерти избил отца на трассе в Тамбовской области

Парень из Ростова до смерти избил отца на трассе в Тамбовской области
На трассе в Тамбовской области 18-летний житель Ростова избил до смерти собственного отца. ЧП произошло на 355 километре трассы М-6 «Каспий» 30 апреля.

По информации СУ СК по Тамбовской области сын и отец ехали на авто в Рязань из Воронежской области. Ростовчане намеревались продать солнцезащитные очки и искусственные цветы. В дороге парень принял несколько таблеток и стал вести себя неадекватно. 

Мужчина решил успокоить сына, остановил машину и попросил молодого человека выйти. Однако парень накинулся на родственника с кулаками. Парня смогли остановить только проезжающие мимо автомобилисты. Они вызвали полуживому мужчине бригаду медиков. В тяжелом состоянии пострадавшего отвезли в Первомайскую ЦРБ. От полученных травм он умер спустя три дня.

- Злоумышленника арестовали, - отметили в ведомстве. - В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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