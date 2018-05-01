Парень из Ростова до смерти избил отца на трассе в Тамбовской области



На трассе в Тамбовской области 18-летний житель Ростова избил до смерти собственного отца. ЧП произошло на 355 километре трассы М-6 «Каспий» 30 апреля.



По информации СУ СК по Тамбовской области сын и отец ехали на авто в Рязань из Воронежской области. Ростовчане намеревались продать солнцезащитные очки и искусственные цветы. В дороге парень принял несколько таблеток и стал вести себя неадекватно.



Мужчина решил успокоить сына, остановил машину и попросил молодого человека выйти. Однако парень накинулся на родственника с кулаками. Парня смогли остановить только проезжающие мимо автомобилисты. Они вызвали полуживому мужчине бригаду медиков. В тяжелом состоянии пострадавшего отвезли в Первомайскую ЦРБ. От полученных травм он умер спустя три дня.



- Злоумышленника арестовали, - отметили в ведомстве. - В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».