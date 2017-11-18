Парень и девушка избили и ограбили на выходе из магазина жительницу Ростовской области



Фото: Chehov-vid.ru

Жительницу Ростовской области избили и ограбили возле магазина. Нападение произошло в городе Донецке в 12-м Квартале.



Женщина выходила из продуктового магазина, когда к ней подошли парень и девушка. Злоумышленники потребовали у дончанки деньги, но местная жительница ответила отказом. Тогда подозреваемые набросились на неё. Пара избила горожанку, после чего забрала телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.



Пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре налетчиков удалось задержать.

- В отношении 23-летней девушки и 28-летнего парня возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», – рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Сейчас они находятся под арестом.