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Оторвавшийся от военного КамАЗа прицеп ударил иномарку и снес остановку на трассе в Ростовской области

Оторвавшийся от военного КамАЗа прицеп ударил иномарку и снес остановку на трассе в Ростовской области
Фото: http://donday-novocherkassk.ru/

На трассе в Ростовской области в районе поселка Казачьи Лагери оторвавшийся от военного КамАЗа прицеп ударил иномарку и снес остановку. ДТП произошло около семи часов утра 22 января.

Прицеп, оторвавшийся от грузовика, вылетел на встречную полосу, где ударил «Фольксваген Поло», а затем снёс остановку, сообщает DonDay Шахты. К счастью, в этот момент на остановке не было людей.

Чудом удалось избежать жертв и среди пассажиров маршрутки Шахты - Новочеркасск, на которую летел неуправляемый прицеп. Водитель микроавтобуса смог избежать столкновения.

В результате происшествия пострадал водитель «Фольксвагена Поло». Мужчину госпитализировали.

Оторвавшийся от военного КамАЗа прицеп ударил иномарку и снес остановку на трассе в Ростовской области

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