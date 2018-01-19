Оторвавшийся от военного КамАЗа прицеп ударил иномарку и снес остановку на трассе в Ростовской области
Фото: http://donday-novocherkassk.ru/
На трассе в Ростовской области в районе поселка Казачьи Лагери оторвавшийся от военного КамАЗа прицеп ударил иномарку и снес остановку. ДТП произошло около семи часов утра 22 января.
Прицеп, оторвавшийся от грузовика, вылетел на встречную полосу, где ударил «Фольксваген Поло», а затем снёс остановку, сообщает DonDay Шахты. К счастью, в этот момент на остановке не было людей.
Чудом удалось избежать жертв и среди пассажиров маршрутки Шахты - Новочеркасск, на которую летел неуправляемый прицеп. Водитель микроавтобуса смог избежать столкновения.
В результате происшествия пострадал водитель «Фольксвагена Поло». Мужчину госпитализировали.