Оторвавшийся от военного КамАЗа прицеп ударил иномарку и снес остановку на трассе в Ростовской области



Фото: http://donday-novocherkassk.ru/



На трассе в Ростовской области в районе поселка Казачьи Лагери оторвавшийся от военного КамАЗа прицеп ударил иномарку и снес остановку. ДТП произошло около семи часов утра 22 января.



Прицеп, оторвавшийся от грузовика, вылетел на встречную полосу, где ударил «Фольксваген Поло», а затем снёс остановку, сообщает DonDay Шахты. К счастью, в этот момент на остановке не было людей.



Чудом удалось избежать жертв и среди пассажиров маршрутки Шахты - Новочеркасск, на которую летел неуправляемый прицеп. Водитель микроавтобуса смог избежать столкновения.



В результате происшествия пострадал водитель «Фольксвагена Поло». Мужчину госпитализировали.



