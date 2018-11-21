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Отлетевшее колесо спровоцировало массовую аварию и пожар на трассе М-4 «Дон»

Отлетевшее колесо спровоцировало массовую аварию и пожар на трассе М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» отлетевшее колесо спровоцировало массовое ДТП. Авария случилась 22 ноября в Верхнемамонском районе.

По предварительной информации, водитель грузовика «Скания» двигался из Ростова в Москву. Во время движения у большегруза неожиданно оторвалось колесо и выскочило на встречную полосу. Шина налетела на «Форд Фокус». Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с «Фредлайнером» с прицепом.

Фура, в свою очередь, врезалась в дорожное ограждение. После удара грузовик загорелся.
- В результате ДТП пострадал водитель «Форда Фокус» - 47-летний житель Воронежской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - С полученными травмами мужчина госпитализирован.
Большегруз «Фредлайнер» полностью выгорел.

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