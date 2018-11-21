Отлетевшее колесо спровоцировало массовую аварию и пожар на трассе М-4 «Дон»



На трассе М-4 «Дон» отлетевшее колесо спровоцировало массовое ДТП. Авария случилась 22 ноября в Верхнемамонском районе.



По предварительной информации, водитель грузовика «Скания» двигался из Ростова в Москву. Во время движения у большегруза неожиданно оторвалось колесо и выскочило на встречную полосу. Шина налетела на «Форд Фокус». Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с «Фредлайнером» с прицепом.



Фура, в свою очередь, врезалась в дорожное ограждение. После удара грузовик загорелся.

- В результате ДТП пострадал водитель «Форда Фокус» - 47-летний житель Воронежской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - С полученными травмами мужчина госпитализирован.

Большегруз «Фредлайнер» полностью выгорел.