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Отлетевшая во время ДТП машина сбила пешехода в Ростове: видео

Отлетевшая во время ДТП машина сбила пешехода в Ростове: видео
В Ростове врезались друг в друга две иномарки, одна из них наехала на пешехода. Авария произошла 24 ноября около 10:30 на пересечении улицы Белорусской и переулка Днепровского.

Возле пешеходного перехода столкнулись «Хендай Солярис» под управлением 42-летнего мужчины и «Сузуки», за рулём которого была 39-летняя женщина. От удара «Хендай» вылетел на «зебру» и сбил 53-летнего мужчину, переходившего в тот момент дорогу. Затем машина оказалась на тротуаре и перевернулась.

- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД России по Ростовской области.

Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

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