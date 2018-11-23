Отлетевшая во время ДТП машина сбила пешехода в Ростове: видео



В Ростове врезались друг в друга две иномарки, одна из них наехала на пешехода. Авария произошла 24 ноября около 10:30 на пересечении улицы Белорусской и переулка Днепровского.



Возле пешеходного перехода столкнулись «Хендай Солярис» под управлением 42-летнего мужчины и «Сузуки», за рулём которого была 39-летняя женщина. От удара «Хендай» вылетел на «зебру» и сбил 53-летнего мужчину, переходившего в тот момент дорогу. Затем машина оказалась на тротуаре и перевернулась.



- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД России по Ростовской области.



Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.



