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Отец убил 2-летнего сына и покончил с собой в Ростове

Отец убил 2-летнего сына и покончил с собой в Ростове
Отец убил 2-летнего сына и покончил с собой в Ростове. Трагедия произошла в на улице Еременко 19 сентября.

По информации СК СУ по Ростовской области, тело 54-летнего ростовчанина нашли у подъезда прохожие. Горожане сразу сообщили о страшной находке супруге скончавшегося и вызвали полицию. Женщина тут же приехала домой. Войдя в квартиру ростовчанка увидела ужасающую картину: ее двухлетний сын был мертв. Мальчика задушили. Отец, который оставался с ребенком был найден мертвым у подъезда многоэтажки.

-Сейчас следователи устанавливают причастность 54-летнего мужчины к убийству ребенка, - сообщили в ведомстве. - По предварительным данным, отец задушил сына. Осознав свой поступок, горожанин не смог этого пережить.

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