Отцепившийся вагон со строительным лесом придавил рабочего базы в Ростове
В Ростове отцепившийся вагон травмировал рабочего базы стройматериалов.
22 марта около 21:30 на улице Таганрогской во время маневровых работ состав со строительным лесом прижал сотрудника к стойке. 24-летний молодой человек серьёзно пострадал, сообщает DonDay.ru.
У ростовчанина сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом нижней трети правой голени, закрытый перелом костей правого предплечья, тупая травма живота, а также травма таза.
В тяжелом состоянии рабочего доставили в реанимационное отделение городской больницы скорой медицинской помощи № 2. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение требований безопасности.