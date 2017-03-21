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Отцепившийся вагон со строительным лесом придавил рабочего базы в Ростове

Отцепившийся вагон со строительным лесом придавил рабочего базы в Ростове

В Ростове отцепившийся вагон травмировал рабочего базы стройматериалов.

22 марта около 21:30 на улице Таганрогской во время маневровых работ состав со строительным лесом прижал сотрудника к стойке. 24-летний молодой человек серьёзно пострадал, сообщает DonDay.ru.

У ростовчанина сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом нижней трети правой голени, закрытый перелом костей правого предплечья, тупая травма живота, а также травма таза.

В тяжелом состоянии рабочего доставили в реанимационное отделение городской больницы скорой медицинской помощи № 2. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение требований безопасности.

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