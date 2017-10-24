От менингококковой инфекции в Ростовской области умер полуторагодовалый малыш



От менингококковой инфекции в Ростовской области умер полуторагодовалый малыш. Трагическое происшествие случилось в Каменске-Шахтинском, сообщает газета «Пик».



Как пишет издание, у малыша беспричинно поднялась температура. Обеспокоенные родители вызвали ребенку «скорую». Прибывшие врачи в срочном порядке госпитализировали малыша в реанимацию. Несколько часов врачи бились за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.



Главный врач местной ЦРБ отрицает вероятность менингита. Анализы крохи отправят в Москву для дополнительной проверки.