Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Осужденный в Ростовской области за убийство несостоявшегося зятя, оспаривает решение суда

Осужденный в Ростовской области за убийство несостоявшегося зятя, оспаривает решение суда
Убитый Максим.

Злоумышленник, осужденный за убийство несостоявшегося зятя оспаривает решение суда. 44-летний мужчина и его защитник подали апелляционную жалобу и надеются смягчить приговор.

Напомним, за жестокой убийство 24-летнего парня Морозовский районный суд приговорил преступника к 9 годам в колонии строго режима.
По версии суда, осужденный в середине декабря бросил в отъезжающую машину парня лом и пробил парня насквозь. Острие пробило лобовое стекло, прошло через грудную клетку Максима и вышло через почку.

Молодой человек приезжал к дому злоумышленника по просьбе его брата. Мужчина хотел отговорить парня жениться на его дочери. Однако разговор закончился убийством.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.