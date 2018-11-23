Осужденный в Ростовской области за убийство несостоявшегося зятя, оспаривает решение суда



Убитый Максим.



Злоумышленник, осужденный за убийство несостоявшегося зятя оспаривает решение суда. 44-летний мужчина и его защитник подали апелляционную жалобу и надеются смягчить приговор.



Напомним, за жестокой убийство 24-летнего парня Морозовский районный суд приговорил преступника к 9 годам в колонии строго режима.

По версии суда, осужденный в середине декабря бросил в отъезжающую машину парня лом и пробил парня насквозь. Острие пробило лобовое стекло, прошло через грудную клетку Максима и вышло через почку.



Молодой человек приезжал к дому злоумышленника по просьбе его брата. Мужчина хотел отговорить парня жениться на его дочери. Однако разговор закончился убийством.