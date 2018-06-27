Осужденный найден повешенным в донской колонии



В колонии донского региона заключенного нашли повешенным. Происшествие случилось в режимном ведомстве № 2 города Зверево 29 июня.



Как стало известно DonDay.ru, тело Эдуарда В. увидели утром в душевой отряда охранники. Они сообщили о ЧП врачам, однако медики ничем не смогли помочь. Врачи лишь зафиксировали кончину мужчины.



Заключенный скончался из-за механической асфиксии. Сейчас идет проверка по факту случившегося.



Известно, что Эдуард отбывал наказание за разбой. Его приговорили к трем годам колонии в январе 2018 года.