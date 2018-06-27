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Осужденный найден повешенным в донской колонии

Осужденный найден повешенным в донской колонии
В колонии донского региона заключенного нашли повешенным. Происшествие случилось в режимном ведомстве № 2 города Зверево 29 июня.

Как стало известно DonDay.ru, тело Эдуарда В. увидели утром в душевой отряда охранники. Они сообщили о ЧП врачам, однако медики ничем не смогли помочь. Врачи лишь зафиксировали кончину мужчины.

Заключенный скончался из-за механической асфиксии. Сейчас идет проверка по факту случившегося.

Известно, что Эдуард отбывал наказание за разбой. Его приговорили к трем годам колонии в январе 2018 года.

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