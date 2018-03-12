Авторизация

Регистрация


  • USD 56.94
  • EUR 70.16
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Осужденному за убийство в Ростовской области жена пыталась передать наркотики в фаршированном перце

Осужденному за убийство в Ростовской области жена пыталась передать наркотики в фаршированном перце
Супруга пыталась передать своему мужу, осужденному за убийство, наркотики. Женщина принесла на длительное свидание супругу начиненные запрещенным веществом фаршированные перцы.

На праздники жительница Новочеркасска приехала к мужу на свидание в колонию. С собой у нее были личные вещи и кое-что из еды. Во время досмотра сотрудники отдела ГУФСИН в одном из продуктовых контейнеров обнаружили два свертка зеленого цвета весом около 10 граммов и 15 капсул красно-белого цвета, находящихся в начинке фаршированных перцев.

- Запрещенное вещество изъяли, а нарушительницу передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.