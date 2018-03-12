Осужденному за убийство в Ростовской области жена пыталась передать наркотики в фаршированном перце



Супруга пыталась передать своему мужу, осужденному за убийство, наркотики. Женщина принесла на длительное свидание супругу начиненные запрещенным веществом фаршированные перцы.



На праздники жительница Новочеркасска приехала к мужу на свидание в колонию. С собой у нее были личные вещи и кое-что из еды. Во время досмотра сотрудники отдела ГУФСИН в одном из продуктовых контейнеров обнаружили два свертка зеленого цвета весом около 10 граммов и 15 капсул красно-белого цвета, находящихся в начинке фаршированных перцев.



- Запрещенное вещество изъяли, а нарушительницу передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.