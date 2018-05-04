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Остался без пальца: ростовчанина ударили топором во время квеста

Остался без пальца: ростовчанина ударили топором во время квеста
Во время хоррор-квеста «Психоделика» на улице Кировской 25-летнему парню отрубили фалангу пальца. Происшествие случилось 7 мая.

Компания молодых людей посетила устрашающий квест в Ростове. Во время игры актер с настоящим топором в руках попросил одного из молодых людей выставить вперед руки. Парень начал бить орудием вокруг рук героя, но промахнулся и ударил его по пальцу.

Фаланга пальца правой руки молодого человека оказалась надрублена, и друзья попросили организаторов срочно вызвать ему скорую помощь. Однако работники отказались это сделать. Позже они сами отвезли пострадавшего в больницу, где ему ампутировали фалангу пальца.

В пресс-службе донского главка подтвердили факт происшествия, отметив, что по данному факту проводится проверка.

С организаторами квеста связаться не удалось.

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