Остался без пальца: ростовчанина ударили топором во время квеста



Во время хоррор-квеста «Психоделика» на улице Кировской 25-летнему парню отрубили фалангу пальца. Происшествие случилось 7 мая.



Компания молодых людей посетила устрашающий квест в Ростове. Во время игры актер с настоящим топором в руках попросил одного из молодых людей выставить вперед руки. Парень начал бить орудием вокруг рук героя, но промахнулся и ударил его по пальцу.



Фаланга пальца правой руки молодого человека оказалась надрублена, и друзья попросили организаторов срочно вызвать ему скорую помощь. Однако работники отказались это сделать. Позже они сами отвезли пострадавшего в больницу, где ему ампутировали фалангу пальца.



В пресс-службе донского главка подтвердили факт происшествия, отметив, что по данному факту проводится проверка.



С организаторами квеста связаться не удалось.