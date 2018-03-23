Опасное развлечение закончилось гибелью 13-летнего школьника в Ростовской области



Попытка расслабиться с помощью газового баллончика закончилась гибелью 13-летнего жителя Константиновска. Трагедия, унесшая жизнь Ильи У., случилась днем 25 марта на улице Шахтинской.



Семиклассник вместе с друзьями в тот день устроили пикник на окраине города, сообщает DonDay.ru. В одном из магазинов они приобрели туристический газовый баллончик, с помощью которого развели костер.



Во время отдыха один из школьников предложил друзьям «расслабиться» при помощи газового баллончика. Ребята поддержали инициативу и принялись по очереди вдыхать газ из ёмкости. Опасное развлечение закончилось тем, что 13-летний Илья У. после очередного вдоха потерял сознание.



Товарищи пытались оказать ему первую помощь, однако школьник не подавал никаких признаков жизни. Тогда ребята позвали женщину, которая проходила мимо, и попросили вызвать скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка.



- Илья был примерным учеником, занимался пауэрлифтингом, за распитием спиртных напитков не был замечен, - отметил инсайдер. - Его воспитывали отец и дедушка. Мать Ильи в 2014 году попала в колонию строгого режима за убийство. При этом его семья как неблагополучная на учете не состояла.



Точная причина смерти несовершеннолетнего станет известна после медицинской экспертизы. По предварительной информации, у школьника остановилось сердце.