Около недели в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину



В Ростовской области идут поиски пропавшего 32-летнего мужчины. Валерий Кузьминых бесследно исчез 7 ноября, и с тех пор родственники не могут выйти с ним на связь.



По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», мужчина также может находиться в Москве. На вид ему - около 35 лет, рост - 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. С собой у него были документы.



Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия, просьба обратиться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.