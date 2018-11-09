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Около недели в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину

Около недели в Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину
В Ростовской области идут поиски пропавшего 32-летнего мужчины. Валерий Кузьминых бесследно исчез 7 ноября, и с тех пор родственники не могут выйти с ним на связь.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», мужчина также может находиться в Москве. На вид ему - около 35 лет, рост - 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. С собой у него были документы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия, просьба обратиться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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