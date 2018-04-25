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Около 4 часов спасатели тушили пожар в мебельном магазине в Ростовской области

Около 4 часов спасатели тушили пожар в мебельном магазине в Ростовской области

В Ростовской области сгорел крупный мебельный магазин. Воспламенение произошло около 18 часов на улице Кошевого в Волгодонске.

По словам местных жителей, пожар начался в пивном магазине. Потом огонь перебросился на соседнюю постройку - крупный мебельный магазин «Гермес». На место происшествия немедленно выехали спасатели. В 20.44 пожару был объявлен второй ранг опасности. Остановить распространение пламени удалось только около 22 часов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, на месте пожара работают 34 человека, привлечено 12 единиц техники.

Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.

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