Охотник убил полицейского из Ростова выстрелом в голову



Охотник убил полицейского из Ростова выстрелом в голову. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, ночью 28 ноября в Азовском районе, находясь на охоте, 38-летний житель Ростовской области, думая, что стреляет в животное, выстрелил из охотничьего ружья в 30-летнего полицейского. Выстрел пришёлся в голову. Молодой человек скончался на месте происшествия. Погибший сотрудник правоохранительных органов также находился на охоте.



Испугавшись, мужчина положил тело убитого в багажник своей машины и отвёз в Кагальницкий район, где оставил в безлюдном месте. Но через два дня он пришёл в полицию и во всём сознался, написав явку с повинной.

- Сегодня, 1 декабря, при проведении следственных действий с участием подозреваемого, следователями обнаружено тело погибшего, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначено проведение необходимых судебных экспертиз.



В настоящее время выполняются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.