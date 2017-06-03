Огромное дерево рухнуло на три припаркованных авто в Ростове



Огромное дерево рухнуло на три припаркованных авто в Ростове. ЧП случилось днем 5 июня на улице Металлургической.



Горожане отмечают, что тополь упал по непонятным причинам. Никаких воздействий на дерево не было. К счастью, удалось избежать жертв. Механические повреждения получили три иномарки.



Стоит отметить, что в середине мая на остановку упал тополь. В происшествии пострадали 59-летняя пенсионерка и 56-летний мужчина, который попытался достать ростовчанку из-под рухнувшего дерева.