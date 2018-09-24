Офицер, пострадавший при пожаре в многоэтажке Ростова, умер в больнице



В БСМП Ростова скончался военный, пострадавший при пожаре в многоэтажке. Мужчина получил 95% ожогов тела. В бессознательном состоянии его доставили в ожоговое отделение БСМП. Врачи около суток боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. 26 сентября офицер скончался в больнице.



Напомним, пожар произошёл 25 сентября в микрорайоне Суворовском. В многоэтажном доме на улице Петренко загорелась кладовая, расположенная рядом с квартирой 30-летнего Дамира В. Мужчина попытался потушить огонь, но пламя быстро распространилось на всё помещение и перекинулось на одежду ростовчанина.



Добавим, что погибший мужчина переехал в Ростов с семьёй из Хабаровска два года назад. В донскую столицу он перебрался по долгу службы. У погибшего остались жена и двое детей.