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Офицер, пострадавший при пожаре в многоэтажке Ростова, умер в больнице

Офицер, пострадавший при пожаре в многоэтажке Ростова, умер в больнице
В БСМП Ростова скончался военный, пострадавший при пожаре в многоэтажке. Мужчина получил 95% ожогов тела. В бессознательном состоянии его доставили в ожоговое отделение БСМП. Врачи около суток боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось. 26 сентября офицер скончался в больнице.

Напомним, пожар произошёл 25 сентября в микрорайоне Суворовском. В многоэтажном доме на улице Петренко загорелась кладовая, расположенная рядом с квартирой 30-летнего Дамира В. Мужчина попытался потушить огонь, но пламя быстро распространилось на всё помещение и перекинулось на одежду ростовчанина.

Добавим, что погибший мужчина переехал в Ростов с семьёй из Хабаровска два года назад. В донскую столицу он перебрался по долгу службы. У погибшего остались жена и двое детей.

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