Один погиб, четверо пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Ростовской области



На трассе в Ростовской области столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 16 часов 3 ноября на автодороге Ростов - Таганрог.



По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем «Хендай Акцент» выехал на встречную полосу движения. Там он «лоб в лоб» врезался во встречный автомобиль «Санг Енг Рекстон» под управлением 43-летнего водителя.



- В результате аварии водитель «Хендай» погиб. Двое его пассажиров, в том числе трехлетний ребенок, пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Также пострадал водитель и пассажир «Санг Енг».



На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.