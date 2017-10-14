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Один человек погиб, и трое пострадали в аварии в Ростовской области

В Мясниковском районе Ростовской области в аварии погиб молодой водитель, ещё три человека пострадали.

ДТП произошло 15 октября около 19 часов в селе Чалтырь. В районе дома № 74 по улице Ростовской 22-летний водитель «Рено Логан», по предварительным данным, столкнулся со встречным «Ниссаном Икстрейл».
- В результате ДТП водитель «Рено» погиб на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - 40-летний водитель и два пассажира 26 и 25 лет получили травмы.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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