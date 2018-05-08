Один человек погиб, и двое пострадали во время пожара в Ростовской области



Один человек погиб, и двое пострадали во время пожара в Ростовской области. Оба возгорания произошли 10 мая.



Первый пожар случился примерно в 14 часов в хуторе Маломечетном Семикаракорского района. Частный дом горел на площади примерно 72 квадратных метра. Для ликвидации огня на место прибыли два пожарных расчета. В результате в Семикаракорскую ЦРБ были госпитализированы 46-летний мужчина с ожогом рук и его 17-летний сын.



Второе возгорание произошло в частном доме в станице Обливской примерно в 21.30. На место прибыли два пожарных расчета. Им удалось справиться с огнем в течение получаса.



- После разбора пепелища на месте пожара нашли труп 51-летней женщины. Она отравилась продуктами горения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.