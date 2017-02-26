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Один человек погиб и четверо пострадали при ДТП в Ростовской области

Один человек погиб и четверо пострадали при ДТП в Ростовской области

Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении автомобилей «ВАЗ-2112» и «Санг Йонг». Трагедия произошла днем 26 февраля в Ростовской области, на шестом километре трассы Миллерово - Вешенская. 20-летний водитель отечественного автомобиля, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в иномарку.
- Водитель «ВАЗа» скончался на месте,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- С ним в салоне находилась девушка, она получила травмы. Пострадали также водитель и два пассажира иномарки. Всех четверых госпитализировали.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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