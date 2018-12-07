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Обмотанный скотчем труп нашли в Ростовской области

Обмотанный скотчем труп нашли в Ростовской области
В Белой Калитве обнаружили труп мужчины с разбитой головой, обмотанной скотчем. Тело пенсионера было найдено на улице 50 лет Победы.

Как сообщает DonDay.ru, скончавшегося 64-летнего горожанина нашла соседка. Она решила заглянуть к нему в гости. Заметив, что дверь в квартиру открыта, женщина вошла внутрь. Там она с ужасом обнаружила тело своего знакомого с разбитой головой. К тому же его шея и лицо были обмотаны скотчем. Женщина тут же вызвала полицию.

Правоохранители осмотрели квартиру, провели опрос свидетелей. Утром 10 декабря они смогли задержать преступника. Им оказался 36-летний житель Белой Калитвы.

По словам издания, все детали случившегося сейчас устанавливают. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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