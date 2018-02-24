Авторизация

Регистрация


  • USD 55.67
  • EUR 68.66
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Обитатель енотокафе лис Чак потерялся во время прогулки в Ростове

Обитатель енотокафе лис Чак потерялся во время прогулки в Ростове

Лис Чак из енотокафе потерялся во время прогулки в Ростове.

По словам хозяев животного, вечером 27 февраля его вывели на прогулку. На улице Баумана он сорвался с поводка и бросился бежать. Хозяин побежал следом за ним, но не успел поймать питомца.

По словам владельца енотокафе Станислава, лис ещё не до конца приспособился к новому дому, поэтому иногда ведет себя немного дико. Видимо, его напугал какой-то неожиданный звук или резкое движение.
- Скорее всего, сейчас он бегает в панике по городу, - считает Станислав. - Взять его на руки невозможно, он сразу вырвется и убежит, куда глаза глядят. Поэтому просьба сразу звонить.

Животное привито от бешенства, на него есть все документы. Всех, кто видел лиса, просят позвонить по номеру: 8-960-451-99-41.

Добавим, что лис Чак Норрис - один из четырех обитателей енотокафе. Он составляет компанию трём енотам. Станислав забрал его у прежних хозяев в ужасном состоянии. Один глаз зверя практически ничего не видел, был все время закрыт и слезился. Чак боялся каждого шороха, ничего не ел и не хотел выходить на улицу. Но спустя время благодаря любви и заботе новых хозяев он пошёл на поправку.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.