Обитатель енотокафе лис Чак потерялся во время прогулки в Ростове





Лис Чак из енотокафе потерялся во время прогулки в Ростове.



По словам хозяев животного, вечером 27 февраля его вывели на прогулку. На улице Баумана он сорвался с поводка и бросился бежать. Хозяин побежал следом за ним, но не успел поймать питомца.



По словам владельца енотокафе Станислава, лис ещё не до конца приспособился к новому дому, поэтому иногда ведет себя немного дико. Видимо, его напугал какой-то неожиданный звук или резкое движение.

- Скорее всего, сейчас он бегает в панике по городу, - считает Станислав. - Взять его на руки невозможно, он сразу вырвется и убежит, куда глаза глядят. Поэтому просьба сразу звонить.



Животное привито от бешенства, на него есть все документы. Всех, кто видел лиса, просят позвонить по номеру: 8-960-451-99-41.



Добавим, что лис Чак Норрис - один из четырех обитателей енотокафе. Он составляет компанию трём енотам. Станислав забрал его у прежних хозяев в ужасном состоянии. Один глаз зверя практически ничего не видел, был все время закрыт и слезился. Чак боялся каждого шороха, ничего не ел и не хотел выходить на улицу. Но спустя время благодаря любви и заботе новых хозяев он пошёл на поправку.