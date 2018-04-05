Новый кроссовер провалился под асфальт в Ростове



В Ростове в Нахичевани новый кроссовер провалился под асфальт. Машина полностью упала в образовавшуюся на проезжей части яму.

Инцидент произошёл днём 7 апреля на пересечении улицы Ереванской и 31-й Линии. Владелица «Форда Экоспорт» припарковала машину, как обычно, под окнами своей квартиры. Девушка зашла в дом и вскоре услышала звук сигнализации, а затем - грохот, подобный взрыву.

- Я выглянула в окно и увидела, что моя машина лежит в яме, - рассказала Ирина. – Я поспешила на улицу. Заглянув в провал, я заметила, что земля под асфальтом полностью была вымыта канализационной водой.



На место вызвали сотрудников ДПС, они измерили яму. Её размеры оказались огромными. В длину провал достигал пять метров, в ширину - три и в глубину - также три метра, то есть машина упала с высоты трёх метров.



Сюда же приехали сотрудники водоканала, они вызвали спецтехнику. Потребовалось немало усилий, чтобы извлечь иномарку из ямы. Вся операция заняла несколько часов. С помощью крана машину сначала подняли и положили на огромные шины и только потом перевернули на четыре колеса.



Нетрудно догадаться, что новый кроссовер (машина 2016 года выпуска) получил серьезные механические повреждения. Его хозяйка намерена добиться компенсации за испорченный автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей.



Между тем, ростовчанка рада, что в момент происшествия в машине никого не было.

- В салоне могли быть мои дочки, страшно представить, чем это могло закончиться, - говорит Ирина.



Местные жители рассказывают, что провалы часто случались на соседней улице – 32-й Линии. У них ранее ничего подобного не происходило.



Сейчас рабочие ликвидируют провал. Яму засыплют, а затем положат асфальт. Завтра от неё не останется и следа, а вот владелице иномарки ещё предстоит долгая процедура по получению компенсации и восстановлению автомобиля.