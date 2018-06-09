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Новый автобус, оставленный водителем, спровоцировал ДТП в Ростове

Новый автобус, оставленный водителем, спровоцировал ДТП в Ростове
В Ростове на Сельмаше произошло ДТП с участием общественного транспорта. Авария случилась днем 11 июня.

По словам очевидцев, водитель вышел из автобуса. В это время в салон вошла пассажирка. Затем дверь общественного транспорта захлопнулась, и он поехал. Водитель другого автобуса не успел среагировать и врезался в едущую машину.

Автобус остановила преграда - рекламный щит. К счастью, пассажирка авто и прохожие не пострадали.

К слову, автобус, спровоцировавший аварийную ситуацию, был совсем недавно введен в эксплуатацию. Местные жители отнеслись к аварии с юмором.

- С почином, - подытожил ростовчанин в одном из пабликов в соцсети.

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