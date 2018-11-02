Новосибирские музыканты пожаловались на нападение охранника в Ростове



Музыканты группы «Буерак» рассказали, что их концерт в клубе Rave Club чуть не был сорван из-за нападения охранника.



О происшествии артисты рассказали на страничке в социальной сети.

«Мы приехали на саундчек, подключили оборудование, и тут внезапно появился какой-то коренастый парень и заявил, что если сейчас зазвучит громко музыка, он будет вынужден применить физическую силу в наш адрес и начнет бить сразу обоих, - написал один из членов группы. - Естественно, Саша дёрнул по струнам, и мы начали ждать реакции. Мужчина залез на сцену, обхватил Сашу рукой и стал угрожать. Персонал клуба, смотря на это, просто смеялся. Это первый в нашей практике инцидент такого рода».



Позднее выяснилось, что «коренастый парень» - это охранник клуба, и он просто решил пошутить с «Буераком». Молодые люди такой юмор не оценили и заявили, что в Ростов теперь приедут не скоро.



«Мы собрали гитары и ушли со сцены. Охранник начал за нами бегать, хватать и извиняться, очень неуместно и глупо», - добавили музыканты.



Отметим, что, несмотря на инцидент, концерт состоялся.



«Буерак» - представитель направления постпанк. Группа была создана в 2014 году Артёмом Черепановым и Александром Макеевым. Молодые люди выпустили в этом году свой третий альбом.