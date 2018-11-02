Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Новосибирские музыканты пожаловались на нападение охранника в Ростове

Новосибирские музыканты пожаловались на нападение охранника в Ростове
Музыканты группы «Буерак» рассказали, что их концерт в клубе Rave Club чуть не был сорван из-за нападения охранника.

О происшествии артисты рассказали на страничке в социальной сети.
«Мы приехали на саундчек, подключили оборудование, и тут внезапно появился какой-то коренастый парень и заявил, что если сейчас зазвучит громко музыка, он будет вынужден применить физическую силу в наш адрес и начнет бить сразу обоих, - написал один из членов группы. - Естественно, Саша дёрнул по струнам, и мы начали ждать реакции. Мужчина залез на сцену, обхватил Сашу рукой и стал угрожать. Персонал клуба, смотря на это, просто смеялся. Это первый в нашей практике инцидент такого рода».

Позднее выяснилось, что «коренастый парень» - это охранник клуба, и он просто решил пошутить с «Буераком». Молодые люди такой юмор не оценили и заявили, что в Ростов теперь приедут не скоро.

«Мы собрали гитары и ушли со сцены. Охранник начал за нами бегать, хватать и извиняться, очень неуместно и глупо», - добавили музыканты.

Отметим, что, несмотря на инцидент, концерт состоялся.

«Буерак» - представитель направления постпанк. Группа была создана в 2014 году Артёмом Черепановым и Александром Макеевым. Молодые люди выпустили в этом году свой третий альбом.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.