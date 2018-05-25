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Новорожденный малыш скончался во сне в Ростовской области

Новорожденный малыш скончался во сне в Ростовской области
Новорожденный малыш скончался во сне в Ростовской области. Трагедия случилась 28 мая ранним утром.

Как сообщает издание DonDay.ru, Кирилл К. родился 7 мая 2018 года. У мальчика не было никаких патологий или болезней, и спустя пять дней малыша и его 31-летнюю мать выписали домой.

В день трагедии Татьяна отправилась спать, оставив малыша в кроватке без присмотра. Мальчик много ворочался во сне и перевернулся на живот, лицом в подушку. От нехватки кислорода он вскоре задохнулся. Мама обнаружила малыша через несколько часов мертвым.

Приехавшие врачи констатировали смерть ребенка. Причина будет установлена после проведения экспертизы. Отметим, что у умершего ребенка не было свидетельства о рождении.

Кроме Кирилла, у Татьяны есть еще пять детей. Трое из них находятся в детском доме.

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