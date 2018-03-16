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Ночью в Ростове взорвалась и сгорела иномарка

Ночью в Ростове взорвалась и сгорела иномарка

В Ростове ночью 18 марта взорвалась и сгорела иномарка. ЧП произошло на улице Лелюшенко около трёх часов ночи. Автомобиль был припаркован около дома № 13/1.

По словам местных жителей, они услышали взрыв, а затем увидели полыхающую под окнами иномарку. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, пламя не успело перекинуться на стоявшие рядом автомобили.

В результате происшествия никто не пострадал. Причиной взрыва могла стать неисправность машины.

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