Ночью в Ростове взорвалась и сгорела иномарка





В Ростове ночью 18 марта взорвалась и сгорела иномарка. ЧП произошло на улице Лелюшенко около трёх часов ночи. Автомобиль был припаркован около дома № 13/1.



По словам местных жителей, они услышали взрыв, а затем увидели полыхающую под окнами иномарку. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, пламя не успело перекинуться на стоявшие рядом автомобили.



В результате происшествия никто не пострадал. Причиной взрыва могла стать неисправность машины.