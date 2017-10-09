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Ночью в Ростове сгорели «ГАЗель» и «Ауди»

Ночью в Ростове сгорели «ГАЗель» и «Ауди»

Ночью в Ростове сгорели «ГАЗель» и «Ауди».

Около двух часов ночи 10 октября в Ворошиловском районе города на улице Волкова загорелась «ГАЗель». Машина была охвачена огнём на площади 5 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушение выезжали две единицы техники и девять спасателей. Причина возгорания устанавливается.

Через полтора часа ещё один автомобиль загорелся в Кировском районе Ростова на улице Малюгиной.
- Произошло возгорание автомобиля «Ауди» на площади 4 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал. Пожар был ликвидирован в 03:35.

К тушению привлекались шесть пожарных и две единицы техники.

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