Ночью в Ростове сбили пешехода



В Ростове-на-Дону мужчина попал под колёса иномарки в районе дома № 35 по проспекту Космонавтов. ДТП произошло 24 ноября около 23:30.



По предварительным данным, пешеход стал переходить дорогу на красный свет. Водитель автомобиля «Хендай Акцент» не успел вовремя затормозить и наехал на него. При аварии 50-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.



- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД по Ростовской области.



Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.