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Ночью в Ростове сбили пешехода

Ночью в Ростове сбили пешехода
В Ростове-на-Дону мужчина попал под колёса иномарки в районе дома № 35 по проспекту Космонавтов. ДТП произошло 24 ноября около 23:30.

По предварительным данным, пешеход стал переходить дорогу на красный свет. Водитель автомобиля «Хендай Акцент» не успел вовремя затормозить и наехал на него. При аварии 50-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД по Ростовской области.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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