Ночью на трассе М-4 «Дон» внедорожник насмерть сбил пешехода





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» внедорожник «Митсубиси Паджеро» сбил пешехода.



По данным ГИБДД, пешеход шёл по левой стороне проезжей части.

- Около половины второго ночи 22 июня на 951-м километре автодороги 37-летний водитель иномарки допустил наезд на неустановленного мужчину, который двигался по проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде, - рассказали в донской ГИБДД.



Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время личность погибшего устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.