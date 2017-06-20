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Ночью на трассе М-4 «Дон» внедорожник насмерть сбил пешехода

Ночью на трассе М-4 «Дон» внедорожник насмерть сбил пешехода

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» внедорожник «Митсубиси Паджеро» сбил пешехода.

По данным ГИБДД, пешеход шёл по левой стороне проезжей части.
- Около половины второго ночи 22 июня на 951-м километре автодороги 37-летний водитель иномарки допустил наезд на неустановленного мужчину, который двигался по проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде, - рассказали в донской ГИБДД.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время личность погибшего устанавливается. По факту случившегося проводится проверка.

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