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Ночные гонщики устроили ДТП в центре Ростова

Ночные гонщики устроили ДТП в центре Ростова
Гонщики устроили ДТП ночью в центре Ростова. Авария произошла около 22 часов 23 ноября на пересечении Большой Садовой и проспекта Соколова.

По словам очевидцев происшествия, три иномарки ехали наперегонки от Театральной площади в направлении проспекта Ворошиловского. Автомобилисты отмечают, что гонщики совершали опасные маневры на большой скорости.

В районе пересечения Садовой и Соколова один из участников «соревнования» - водитель «Шевроле Лачетти» - резко затормозил перед светофором. Иномарку отбросило на столб.

Несмотря на сильный удар, молодой человек, управлявший автомобилем, не пострадал. У легковушке же сильно разбита передняя часть.

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