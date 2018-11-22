Ночные гонщики устроили ДТП в центре Ростова



Гонщики устроили ДТП ночью в центре Ростова. Авария произошла около 22 часов 23 ноября на пересечении Большой Садовой и проспекта Соколова.



По словам очевидцев происшествия, три иномарки ехали наперегонки от Театральной площади в направлении проспекта Ворошиловского. Автомобилисты отмечают, что гонщики совершали опасные маневры на большой скорости.



В районе пересечения Садовой и Соколова один из участников «соревнования» - водитель «Шевроле Лачетти» - резко затормозил перед светофором. Иномарку отбросило на столб.



Несмотря на сильный удар, молодой человек, управлявший автомобилем, не пострадал. У легковушке же сильно разбита передняя часть.

