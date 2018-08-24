Ночной пожар уничтожил склад в Ростовской области





В городе Семикаракорске ночью сгорел склад. ЧП произошло около полуночи 26 августа в складских помещениях в переулке Зеленом.



Как рассказали местные жители, возгорание началось на территории частного дома. Загорелся сарай, а затем и баня. Жители дома и соседи попытались до прибытия пожарных самостоятельно потушить огонь, однако их попытки были тщетны. В результате пламя перекинулось на склады.



Спасатели, прибывшие на место происшествия, оперативно потушили пожар. Однако к этому моменту пламя охватило постройки по всему периметру. Склады практически полностью выгорели.



На момент возгорания в помещении никого не было. В результате происшествия никто не пострадал.



Причину пожара устанавливают специалисты.



