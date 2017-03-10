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Низкопольный трамвай сошёл с рельсов в Ростове

Низкопольный трамвай сошёл с рельсов в Ростове

Низкопольный трамвай сошёл с рельсов в Ростове. Авария произошла утром 12 марта в районе Сельмаш. О происшествии сообщил очевидец.
«Трамвайные коллапс на сельмаш. Новые трамваи не осилили рельсы, пришлось вызывать подмогу», - написал ростовчанин.

Из-за инцидента трамвайное движение на данном участке оказалось на время парализовано. Так как вагон застрял на рельсах, другим трамваям пришлось ждать, пока спецтехника поставит его обратно на пути.

По словам свидетелей, в результате происшествия никто не пострадал. Напомним, подобный случай произошёл 23 февраля около 18 часов в районе дома № 2 по проспекту Сиверса. Вагон № 1, следовавший по маршруту «Гл. ж/д вокзал – 26-я Линия», сошел с рельсов и врезался в стену. Тогда ДТП произошло из-за отключения аккумуляторной батареи.

Стоит отметить, что трамвайные пути в Ростове, действительно, находятся не в лучшем состоянии. В настоящее время реконструкция полотна ведётся на улице Станиславского.

Низкопольный трамвай сошёл с рельсов в РостовеНизкопольный трамвай сошёл с рельсов в РостовеНизкопольный трамвай сошёл с рельсов в РостовеНизкопольный трамвай сошёл с рельсов в Ростове

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