Низкопольный трамвай сошёл с рельсов в Ростове





Низкопольный трамвай сошёл с рельсов в Ростове. Авария произошла утром 12 марта в районе Сельмаш. О происшествии сообщил очевидец.

«Трамвайные коллапс на сельмаш. Новые трамваи не осилили рельсы, пришлось вызывать подмогу», - написал ростовчанин.



Из-за инцидента трамвайное движение на данном участке оказалось на время парализовано. Так как вагон застрял на рельсах, другим трамваям пришлось ждать, пока спецтехника поставит его обратно на пути.



По словам свидетелей, в результате происшествия никто не пострадал. Напомним, подобный случай произошёл 23 февраля около 18 часов в районе дома № 2 по проспекту Сиверса. Вагон № 1, следовавший по маршруту «Гл. ж/д вокзал – 26-я Линия», сошел с рельсов и врезался в стену. Тогда ДТП произошло из-за отключения аккумуляторной батареи.



Стоит отметить, что трамвайные пути в Ростове, действительно, находятся не в лучшем состоянии. В настоящее время реконструкция полотна ведётся на улице Станиславского.



