«Нива» сбила девушку на «зебре» в Ростове
В Ростове в районе пересечения улиц 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге «Нива» сбила пешехода.
ДТП произошло 9 ноября около 22.30. По предварительной информации, 28-летний водитель «Нивы» не пропустил идущую по нерегулируемому пешеходному переходу девушку.
- В результате происшествия 20-летняя ростовчанка получила травмы. Её доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.