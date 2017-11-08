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«Нива» сбила девушку на «зебре» в Ростове

«Нива» сбила девушку на «зебре» в Ростове

В Ростове в районе пересечения улиц 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге «Нива» сбила пешехода.

ДТП произошло 9 ноября около 22.30. По предварительной информации, 28-летний водитель «Нивы» не пропустил идущую по нерегулируемому пешеходному переходу девушку.
- В результате происшествия 20-летняя ростовчанка получила травмы. Её доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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