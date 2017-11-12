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«Ниссан» залетел на дорожной разделитель после столкновения с «Дэу»

«Ниссан» залетел на дорожной разделитель после столкновения с «Дэу»

Под Ростовом в результате столкновения с «Дэу Нексией» «Ниссан Кашкай» залетел на дорожное разделительное ограждение.

ДТП произошло 14 ноября около 8:30 на Южном подъезде к донской столице со стороны Батайска. По предварительной информации, 20-летний водитель «Дэу», не справившись с управлением, столкнулся с «Ниссаном». От удара последний залетел и повис на отбойнике.
- В результате аварии пострадал водитель «Нексии», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - С травмами молодого человека доставили в больницу.

42-летний водитель «Ниссана» не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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