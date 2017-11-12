«Ниссан» залетел на дорожной разделитель после столкновения с «Дэу»





Под Ростовом в результате столкновения с «Дэу Нексией» «Ниссан Кашкай» залетел на дорожное разделительное ограждение.



ДТП произошло 14 ноября около 8:30 на Южном подъезде к донской столице со стороны Батайска. По предварительной информации, 20-летний водитель «Дэу», не справившись с управлением, столкнулся с «Ниссаном». От удара последний залетел и повис на отбойнике.

- В результате аварии пострадал водитель «Нексии», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - С травмами молодого человека доставили в больницу.



42-летний водитель «Ниссана» не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



