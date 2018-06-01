«Ниссан» насмерть сбил пешехода на трассе в Ростовской области



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарка насмерть сбила пешехода.



3 июня около 23 часов 52-летняя водитель «Ниссана Альмера» не заметила мужчину, переходившего дорогу, по предварительным данным, в неположенном месте. В результате женщина допустила наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего мужчины.