Авторизация

Регистрация


  • USD 62.21
  • EUR 72.72
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

«Ниссан» насмерть сбил пешехода на трассе в Ростовской области

«Ниссан» насмерть сбил пешехода на трассе в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарка насмерть сбила пешехода.

3 июня около 23 часов 52-летняя водитель «Ниссана Альмера» не заметила мужчину, переходившего дорогу, по предварительным данным, в неположенном месте. В результате женщина допустила наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшего мужчины.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.