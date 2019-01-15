Несовершеннолетний парень на «Приоре» врезался в дерево, четыре человека пострадали



Ночью в Новочеркасске автомобиль «Лада Приора» врезался в дерево. В результате аварии пострадали четыре человека, включая 17-летнего водителя. Инцидент произошёл около 2 часов 17 января на улице Трамвайной.



Как сообщает DonDay Новочеркасск, парень за рулём «Лады» ехал в сторону Соцгородка. Он превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево. Удар был настолько сильным, что молодого человека выбросило на проезжую часть.



Сам водитель и сидевшая на переднем сиденье 19-летняя девушка получили серьёзные травмы. Они были доставлены в больницу. Другие два пассажира пострадали меньше. Им оказали первую помощь на месте ДТП. От госпитализации они отказались.