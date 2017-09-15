Несколько торговых центров и городскую администрацию эвакуировали в Ростове из-за сообщениях о бомбах

Эпидемия анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах докатилась до Ростова.



В Ростове во вторник, 19 сентября, эвакуировали несколько торговых центров и городскую администрацию из-за сообщениях о взрывоопасных предметах.



Персонал и посетителей вывели из торговых центров «Мега», «Мир ремонта», «Талер» на улице Зорге, «Рио» на проспекте Нагибина, «Сокол» на проспекте Стачки, «Континенталь» на пересечении проспекта Будённовского и улицы Пушкинской. Из здания мэрии на Большой садовой также эвакуируют сотрудников. Сотрудники полиции перекрыли главную улицу города от проспекта Будённовского до переулка Семашко. Движение общественного и личного транспорта на этом участке приостановлено.



Как сообщают очевидцы, на месте находятся полицейские, спасатели, дежурят «скорые». Помещения и прилегающую территорию исследуют взрывотехники. Сотни людей ожидают на улице, когда специалисты проверят здания и они смогут вернуться на свои рабочие места.







Отметим, что на прошлой неделе по стране прокатилась волна ложных сообщений о заложенных в общественных местах бомбах. Эпидемия анонимных угроз докатилась и до Ростова. Сегодня из-за подобных сообщений эвакуировали людей из общественных мест в Волгограде, Екатеринбурге, Тамбове, Вологде.



Правоохранительные органы в настоящее время устанавливают источники звонков. По информации РБК, анонимные телефонные звонки о заложенных взрывных устройствах в торговых помещениях и госучреждениях по всей России могли поступать из Брюсселя. По словам собеседника издания, за «телефонными террористами» могла стоять «неизвестная международная хакерская группировка», создавшая программу, формирующую поток телефонных звонков на адреса, выбранные случайным способом.



