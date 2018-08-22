Несколько хозпостроек сгорели рядом с Ростовским зоопарком



Крупное возгорание произошло вечером 23 августа рядом с Ростовским зоопарком.



Пожар начался около 19 часов. Загорелись сараи во дворе жилых домов. Пламя быстро распространилось на несколько рядом стоящих конструкций. Деревянные постройки полыхали по всему периметру вблизи подъездов, а дым было видно за несколько километров.



В результате происшествия никто не пострадал. Пожарным потребовалось порядка 40 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.







По словам местных жителей, сгоревшие сараи были излюбленным местом любителей выпить и наркоманов.