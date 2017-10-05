Несколько громких ЧП стали причиной приезда проверки в исправительную колонию №2 Ростова



Несколько громких ЧП стали причиной приезда проверки в исправительную колонию №2 Ростова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



Как сообщает издание, проверяющие прибыли вечером 6 октября, что бы выяснить, что происходит в режимном учреждении и почему осужденные, находящиеся в нем так часто умирают. Думается, что проверка станет причиной новых громких отставок.



Пожалуй, основной причиной стала смерть Магаррима Г. В начале октября трое заключенных жестоко избили его и выбросили его из окна. От полученных травм мужчина скончался в больнице. И это далеко не первый скандальный случай в этом исправительном учреждении.