Неизвестный выстрелил в спину ростовчанину



Житель Ростова попал в больницу с огнестрельным ранением. В спину ростовчанину выстрелил неизвестный.



Нападение произошло 4 ноября на улице Тракторной. Вечером 21-летний Владислав вышел покурить возле подъезда своего дома. Неожиданно к нему подошёл незнакомец, направил на него пистолет и выстрелил. Молодой человек почувствовал резкую боль в спине, после чего рухнул на землю.



«Скорую» пострадавшему вызвали случайные свидетели происшествия, сообщает DonDay.ru. Они же рассказали, что стрелявший скрылся на автомобиле «Лада Приора».



Молодого человека с огнестрельным ранением доставили в больницу. Как позже выяснилось, пуля попала в позвоночник. В тяжёлом состоянии парень находится в реанимации.