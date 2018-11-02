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Неизвестный выстрелил в спину ростовчанину

Неизвестный выстрелил в спину ростовчанину
Житель Ростова попал в больницу с огнестрельным ранением. В спину ростовчанину выстрелил неизвестный.

Нападение произошло 4 ноября на улице Тракторной. Вечером 21-летний Владислав вышел покурить возле подъезда своего дома. Неожиданно к нему подошёл незнакомец, направил на него пистолет и выстрелил. Молодой человек почувствовал резкую боль в спине, после чего рухнул на землю.

«Скорую» пострадавшему вызвали случайные свидетели происшествия, сообщает DonDay.ru. Они же рассказали, что стрелявший скрылся на автомобиле «Лада Приора».

Молодого человека с огнестрельным ранением доставили в больницу. Как позже выяснилось, пуля попала в позвоночник. В тяжёлом состоянии парень находится в реанимации.

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