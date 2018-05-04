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Неизвестный выстрелил в голову 26-летнему ростовчанину

Неизвестный выстрелил в голову 26-летнему ростовчанину
В донской столице неизвестный выстрелили в голову 26-летнему парню. Происшествие случилось в ночь на 3 мая на улице Тракторной, сообщает DonDay.ru.
По предварительной информации, молодой человек возвращался домой, когда на него напал мужчина с пистолетом. Злоумышленник выстрелил Аркадию С. в голову и плечо. Ранив парня, дебошир сбежал.

Прохожие, увидев истекающего кровью молодого человека, вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что сообщение в полицию поступало. Проводится проверка.

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