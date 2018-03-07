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Неизвестный вырвал сумку у ростовчанина с 730 тысями рублей

Неизвестный вырвал сумку у ростовчанина с 730 тысями рублей
В донской столице неизвестный вырвал у прохожего сумку с 730 тысячами рублей. ЧП случилось на проспекте Стачки. Об этом сообщает DonDay.ru.
Злоумышленник подбежал к прохожему, вырвал сумку из рук и пустился прочь что есть мочи. По всей видимости, подозреваемый готовился к преступлению. Мужчина надел все черное и знал, что у жертвы будет при себе много денег. На вид напавшему - 30-35 лет, рост - 175-180 сантиметров.

Полицейские разыскивают подозреваемого.

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