Неизвестный вырвал сумку у ростовчанина с 730 тысями рублей



В донской столице неизвестный вырвал у прохожего сумку с 730 тысячами рублей. ЧП случилось на проспекте Стачки. Об этом сообщает DonDay.ru.

Злоумышленник подбежал к прохожему, вырвал сумку из рук и пустился прочь что есть мочи. По всей видимости, подозреваемый готовился к преступлению. Мужчина надел все черное и знал, что у жертвы будет при себе много денег. На вид напавшему - 30-35 лет, рост - 175-180 сантиметров.



Полицейские разыскивают подозреваемого.