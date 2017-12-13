Неизвестный водитель в Ростовской области сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП





В Ростовской области неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.



ЧП произошло в Неклиновском районе, недалеко от села Приморка, 13 декабря. По предварительным данным, трагедия произошла около половины десятого вечера. Неустановленный автомобиль насмерть сбил 33-летнего Александра Б. После происшествия машина скрылась с места, а тело молодого человека всю ночь пролежало в кювете. Погибшего обнаружили только на следующий день проезжавшие мимо автомобилисты.



О случившемся родные Александра сообщили в полицию. Сейчас устанавливается автомобиль, сбивший пешехода.