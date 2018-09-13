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Неизвестный водитель иномарки сбил мальчика в Ростове

Неизвестный водитель иномарки сбил мальчика в Ростове
Неизвестный водитель иномарки сбил мальчика в Ростове. Авария случилась 14 сентября около 11 часов на пересечении улицы Станиславского и переулка Журавлева.

По словам свидетелей ДТП, мужчина на «Хендай Солярис» сбил ребенка на пешеходном переходе. После столкновения автомобилист через окно машины спросил о состоянии здоровья мальчика и уехал.

В результате ДТП у ребенка сломана левая рука. Также пострадавший получил множественные ушибы. Его родственники уже написали заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Выясняются все детали произошедшего.

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