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Неизвестный в баре ударил ростовчанина по голове стеклянной пивной кружкой

Неизвестный в баре ударил ростовчанина по голове стеклянной пивной кружкой

В Ростове-на-Дону неизвестный в баре ударил 31-летнего Виталия О. по голове стеклянной пивной кружкой. Потасовка между подвыпившими посетителями увеселительного заведения началась вечером 19 марта на улице Самаркандской.

Как сообщает DonDay.ru, между разгоряченными алкоголем мужчинами вспыхнула ссора. Один из них схватил емкость для пива и нанес ею удар по голове другого. Застигнутый врасплох Виталий потерял сознание.

Свидетели инцидента позвонили врачам скорой помощи. Медики оказали пострадавшему первую помощь. С сотрясением мозга и ушибом головы его доставили в отделение сочетанной травмы больницы скорой медицинской помощи № 2.

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