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Неизвестный расстрелял ростовчанина во дворе жилого дома

Неизвестный расстрелял ростовчанина во дворе жилого дома

Во дворе многоквартирного жилого дома на улице Ленина неизвестный расстрелял ростовчанина. Убийство произошло около двух часов ночи 4 декабря.

По данным следствия, преступник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в 32-летнего мужчину. В результате полученных ранений местный житель скончался.
- В настоящее время следователи СКР совместно с сотрудниками полиции выполняют необходимые следственные действия, ведётся розыск стрелявшего, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Все возможные версии произошедшего будут рассмотрены в ходе расследования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

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