Неизвестный расстрелял ростовчанина во дворе жилого дома





Во дворе многоквартирного жилого дома на улице Ленина неизвестный расстрелял ростовчанина. Убийство произошло около двух часов ночи 4 декабря.



По данным следствия, преступник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в 32-летнего мужчину. В результате полученных ранений местный житель скончался.

- В настоящее время следователи СКР совместно с сотрудниками полиции выполняют необходимые следственные действия, ведётся розыск стрелявшего, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Все возможные версии произошедшего будут рассмотрены в ходе расследования.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».