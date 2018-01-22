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Неизвестные жестоко избили 26-летнего парня в Ростове

Неизвестные жестоко избили 26-летнего парня в Ростове
Неизвестные жестоко избили 26-летнего парня в Ростове. Инцидент произошел вечером 23 января на улице Таганрогской. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

Несколько молодых людей набросились на пострадавшего, когда тот возвращался домой. От множества ударов парень потерял сознание. Дебоширы оставили его в бессознательном состоянии и сбежали с места происшествия. Придя в себя, молодой человек пошел домой, откуда и вызвал себе скорую помощь.

- Врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, - отметил инсайдер.

От госпитализации пострадавший отказался.

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